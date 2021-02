Gabriel Kelly (19) geht unter die Rapper! Angelo Kellys (39) ältester Sohn kündigte bereits vor einigen Monaten an, seinen Fuß in ein neues Musikgenre setzen zu wollen. Er plante, sich mehr dem Hip-Hop zu widmen, um seine Gefühle und Geschichten besser zum Ausdruck bringen zu können. Jetzt feierte das Musikvideo zu seiner ersten Rap-Single "Sucht" Premiere und in diesem wagte Gabriel einen überraschenden Schritt: Er rasierte sich eine Glatze!

"Irgendwann wollte ich das eh mal ausprobieren. Es fühlt sich gut an und ist praktisch", erklärte der Rapper gegenüber Bild seine Entscheidung. Doch damit war er nicht der Einzige, der in dem Musikclip mit Glatze auftrat. Dafür ließ sich der Musiker offenbar von seiner Schwester Helen, die in "Sucht" den Refrain singt, inspirieren: Auch sie trägt eine Glatze.

Grundsätzlich hat Gabriels neuer Sound wenig mit dem Gute-Laune-Folk der Kelly Family zutun. Die Atmosphäre des "Sucht"-Clips ist düster und das Thema, worüber der 19-Jährige rappt, ist ebenfalls nicht ohne. "In dem Song geht es um Abhängigkeit und was sie mit einem macht", gab der Kelly-Spross zu verstehen. Die Rasur der Glatze am Ende des Clips sei symbolisch gemeint, machte er weiterhin deutlich. Er wollte sich mit dem Schritt "von allem lösen".

Anzeige

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly, Musiker

Anzeige

Instagram / helenkelly_official Helen Kelly im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / gabrielkelly_official Helen und Gabriel Kelly in Kitzbühel, Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de