Joey Kelly als Hunter bei "Most Wanted": Bonus für Gabriel?

Ab dem 14. Mai wird es bei der neuen Joyn-Show "Most Wanted – Wer entkommt?" spannend: 15 prominente Teilnehmer setzen alles daran, fünf Tage lang auf der Flucht zu bleiben. Gabriel Kellys (23) größter Gegenspieler ist dabei ausgerechnet sein eigener Onkel Joey Kelly (52). Gemeinsam mit Max Schradin und Otto Bulletproof übernimmt der Musiker die Rolle des "Hunters" und macht in einer digitalen Pressekonferenz gegenüber Promiflash klar: Trotz Verwandtschaft gibt es von ihm für seinen Neffen keinen Bonus. "Wir werden Ann-Kathrin und Gabriel genauso jagen. Es ist ein Spiel. Wir wollen alle haben, wir wollen gewinnen", erklärt er vorab.

Wie der 52-Jährige weiter ausführt, nimmt er die Aufgabe als Jäger sehr ernst und lässt keinerlei Familientreue über die eigenen Ambitionen siegen. An der Seite seiner Mitstreiter war für ihn klar, dass sie alle Promis gleich behandeln und die Jagd auf keinen von ihnen vereinfacht oder erschwert wird – auch nicht wegen persönlicher Beziehungen. "Max, Otto und ich haben eine Aufgabe und die haben wir wirklich ernst genommen. Wir haben Vollgas gegeben", verrät Joey im Gespräch. Die Kandidaten werden in grell orangefarbenen Overalls gut sichtbar durch verschiedene Bundesländer flüchten – immer mit dem Ziel, den hungrigen Huntern zu entwischen.

Laut dem Presseportal starteten die Dreharbeiten am 30. April in Aachen. Neben Gabriel und Ann-Kathrin sind unter anderem TV-Bekanntheiten wie Claudia Effenberg (59), Paul Janke (43), Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34) auf der Flucht. Besonders spannend an der abenteuerlichen Realityshow: Die Fans können interaktiv über die Joyn-App den Flüchtigen helfen und live mitfiebern, wem am Ende die spektakuläre Flucht oder die perfekte Jagd gelingt.

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen, September 2024

Joyn / Christoph Köstlin Die Kandidaten der ersten Staffel "Most Wanted"

