Ann-Kathrin Bendixen hatte in Vietnam einen Roller-Unfall

Da hat Ann-Kathrin Bendixen (24) wohl noch mal Glück im Unglück gehabt! Aktuell reist die Motorradliebhaberin mit ihrem Kumpel Gabriel Kelly (23) durch Vietnam. Mit einem Roller machen die ehemaligen Let's Dance-Kandidaten das Land unsicher. Doch ganz so entspannt scheint der Trip jetzt nicht mehr zu sein: Ann-Kathrin hatte einen Unfall mit ihrem Zweirad! Auf Instagram schildert die 24-Jährige, dass das Duo einem Unwetter entfliehen wollte und mit dem Gefährt einen steilen Berg herunterrollen wollte. "Ich kann mich nur erinnern, wie ich diese Steigung runtergerutscht bin und dann mein Bein schlagartig zwischen Lenker und Roller gedreht wurde. Solche Schmerzen hatte ich, glaube ich, noch nie", schreibt die Sportfanatikerin.

Der Sänger sei daraufhin sofort zu seiner Begleitung geeilt – doch Hilfe sei nicht so schnell in Sicht gewesen. "Gabriel versuchte, einen Krankenwagen zu rufen und Hilfe bei den Locals zu bekommen: ohne Erfolg. Er trug mich zum Roller, klemmte meine Arme unter seine Achseln und fuhr mich ins nächste Krankenhaus", führt Ann-Kathrin weiter aus. Auf dem Weg in die Klinik sei sie dann noch von einem Hund gebissen worden. Glücklicherweise hat sich die Netzbekanntheit aber nichts gebrochen. "Im Krankenhaus angekommen, wurde ein Röntgenbild gemacht. Meinen Knochen geht es gut. Irgendwas ist mit den Bändern. Laut den Einheimischen soll es ein paar Monate dauern, bis ich wieder richtig laufen kann", verrät sie ihren Fans.

Für viele Fans ist dieser Trip der beiden von Anfang an schon ein Dorn im Auge. Nachdem Ann-Kathrin nämlich erwähnt hatte, dass die beiden einen Berg in Flip-Flops bestiegen haben, löste das einen Shitstorm aus. "Vielleicht ist es lustig, aber: In Flip-Flops auf einen Berg zu kraxeln, könnte euch sogar das Leben kosten. Macht das bitte nicht mehr", mahnte ein Follower in der Insta-Kommentarspalte. Auch das Fahren des Rollers nur in Latschen sei sehr leichtsinnig: "Moped nicht mit Flip-Flops! Chirurgen an Urlaubsorten haben andauernd damit zu tun: Wenn man da mal stürzt, ist auf dem Asphalt gleich mal der halbe Fuß weggefräst – das ist keine Übertreibung."

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen in einem vietnamesischen Krankenhaus, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Ann-Kathrin wird die Reise vorzeitig abbrechen? Ja, alles andere wäre unverantwortlich. Nein, sie wird bis zum Schluss durchziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de