Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen planen erneut Reise

Gabriel Kelly (23), bekannt als Gewinner von Let's Dance und Sohn von Angelo Kelly (43), plant erneut aufregende Reisen. Während einer früheren Abenteuerreise nach Vietnam mit Reise-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen endete der Trip für sie mit einem schweren Rollerunfall und einem Krankenhausaufenthalt. Doch trotz der schlimmen Erinnerungen hat der Musiker weitere Abenteuer im Kopf. Mit seiner Freundin Leoni Miller will Gabriel in Kürze drei Wochen auf der Kanareninsel La Gomera wandern, campen und angeln. Doch auch eine gemeinsame Reise mit Ann-Kathrin ist in Planung, wie der 23-Jährige jüngst der Bild verriet.

In dem Interview betonte Gabriel, dass Ann-Kathrin und er trotz des Unfalls ein "eingespieltes Team" seien. "Was soll noch passieren?", bemerkte er schwärmend, während er zugleich klarstellte, dass er weiterhin glücklich mit Leoni zusammen ist. Diese steht seinem Wunsch nach einer erneuten Reise mit Ann-Kathrin offenbar positiv gegenüber. Denn schon Ende dieses Jahres wollen Gabriel und die Reise-Influencerin zusammen ein neues Abenteuer starten – entweder nach Japan oder Mexiko. Während Gabriel sich auf beide möglichen Destinationen freut, scheint Ann-Kathrin noch zu überlegen: "Ich habe mir überlegt, vielleicht doch Mexiko."

Gabriel ist nicht nur für seine musikalische Familie, die Kelly Family, sondern auch für sein Talent auf der Tanzfläche bekannt. 2022 konnte er das Publikum von "Let's Dance" und die Jury mit seiner Tanzpartnerin überzeugen und sich den Siegertitel sichern. Abseits des Rampenlichts pflegt er enge Freundschaften und schwärmt nicht nur von seiner Beziehung zu Leoni, sondern auch von seiner Reisebegleiterin Ann-Kathrin. Gemeinsam mit ihr teilt er die Leidenschaft fürs Entdecken neuer Kulturen und das Suchen nach Abenteuern – sei es auf der Tanzfläche, mit einem Rucksack in der Natur oder bei einem neuen Ausflug ins Ungewisse.

Ann-Kathrin Bendixen und Gabriel Kelly, September 2024

Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen

