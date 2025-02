Neue Karriere: Gabriel Kelly startet mit Rap-Musik durch

Gabriel Kelly (23), der Sohn des Musikers Angelo Kelly (43), sorgt mit einer überraschenden Wendung in seiner Karriere für Aufsehen. Der Musiker hat sich für sein Debüt in der Rap-Musik mit dem Rapper Leuenberg zusammengetan und seinen ersten Song "Zuckerbrot und Peitsche" veröffentlicht. Das dazugehörige Album soll im Sommer erscheinen. In dem Song, der auch Elemente von Rock enthält, rappt Gabriel unter anderem über emotionale Höhen und Tiefen: "Einen Tag geht’s mir gut. Am nächsten wieder scheiße. Das Leben fühlt sich an wie Zuckerbrot und Peitsche." Auf Instagram beschreibt er seinen neuen Stil als melancholisch und betont, dass er zwei Jahre an diesem Song gearbeitet habe, bevor er ihn nun endlich veröffentlichte.

Gabriel blickt auf eine außergewöhnliche musikalische Vergangenheit zurück. In jungen Jahren stand er mit Angelo und dem Rest der berühmten Kelly Family auf der Bühne, ehe er sich vor einigen Jahren entschloss, eigene Wege zu gehen. Gemeinsam mit seiner Schwester Helen veröffentlichte er bereits 2021 den Song "Sucht". Damals überraschten die beiden mit kahlen Köpfen im dazugehörigen Video und einem komplett neuen Sound. Auch privat hat Gabriel sich verändert: Er lebt heute mit seiner Freundin in Brandenburg und hat ein Leben abseits der Familien-Band gewählt. Nach Let's Dance, das er im vergangenen Jahr gewann, kehrte er nun wieder zu seiner wirklichen Leidenschaft zurück: der Musik.

Obwohl Gabriel neue musikalische Wege geht, kann er auf die Unterstützung seiner Familie zählen. Sein Vater Angelo teilte die neue Single seines Sohnes begeistert auf Instagram und schrieb: "Checkt Gabriels neue Single aus." Dabei bestellte er gleich dreimal die Vinyl-Version vor. Dass Gabriels neuer Stil gut ankommt, zeigen auch die Verkaufszahlen: "Zuckerbrot und Peitsche" schaffte es direkt auf Platz 5 der Amazon-Charts. Neben seiner Familie gratulierten auch Kollegen wie "Let’s Dance"-Co-Teilnehmer Stefano Zarrella (34), der kommentierte: "Mega Bro." Gabriels neue Karriere als Rapper scheint vielversprechend zu starten.

Anzeige Anzeige

Instagram / angelokellyofficial Angelo Kelly, Gabriel Kelly, Malika Dzumaev und Kira Harms Kelly beim "Let's Dance"-Finale 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly im "Let's Dance"-Finale 2024

Anzeige Anzeige