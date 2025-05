Sind prominente Duos bei "Most Wanted"-Flucht im Vorteil?

Gabriel Kelly (23) und Ann-Kathrin Bendixen wagen zusammen das ultimative Abenteuer: In der neuen Joyn-Show "Most Wanted – Wer entkommt?" gehören sie zu den insgesamt 15 prominenten Kandidaten, die für fünf Tage auf der Flucht sind. Der Musiker und die Influencerin treten als Duo an, während andere Promis im Alleingang versuchen, den sogenannten "Huntern" zu entkommen. Im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz gaben sie einen Einblick, wie sie das Abenteuer als Team erlebt haben. Gabriel ist überzeugt, dass das gemeinsame Erlebnis ein großer Pluspunkt ist: "Was ich schön finde, ist, dass man dieses Abenteuer miteinander teilt. Man ist nie alleine, man hat immer jemanden, an den man sich wenden kann und auch jemanden, mit dem man sich freuen kann, solche Sachen zu erleben", erklärte er gegenüber Promiflash.

Auch Ann-Kathrin sieht einen klaren Vorteil darin, als Team unterwegs zu sein: "Gemeinsam diese Strategien zu entwickeln, ist auch noch mal ganz anders als alleine. Im Team konnte ich mich so richtig fallen lassen. Man konnte das Ganze zusammen formen – das war richtig geil." Dennoch sehen beide auch Herausforderungen: Gabriel nennt beispielsweise, dass das Trampen mit zwei Personen schwerer sei und man alles – von Essen über Unterkunft bis hin zu den Möglichkeiten zur Fortbewegung – doppelt organisieren müsse. Außerdem könne es bei unterschiedlichen Meinungen Zeit kosten, einen Kompromiss zu finden. Trotzdem sind sich beide einig, dass sie das Sozialexperiment immer wieder als Team wagen würden.

"Most Wanted" sorgt zudem für eine besondere Familiendynamik, denn: Gabriel wird ausgerechnet von seinem Onkel Joey Kelly (52) gejagt. Wie der Unternehmer gegenüber Promiflash verriet, bringt dieser Umstand jedoch keinen Vorteil für seinen Neffen – er lässt keinerlei Familientreue über die eigenen Ambitionen siegen. "Wir werden Ann-Kathrin und Gabriel genauso jagen. Es ist ein Spiel. Wir wollen alle haben, wir wollen gewinnen", erklärte er und machte deutlich, wie ernst er seine Rolle als Hunter nimmt: "Max Schradin, Otto Bulletproof und ich haben eine Aufgabe und die haben wir wirklich ernst genommen. Wir haben Vollgas gegeben."

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey Kelly im Juli 2021

Anzeige Anzeige