Offenbar hat er sein Glück doch noch gefunden! Andrea Delcuor suchte im vergangenen Jahr im TV nach der großen Liebe. Er nahm an der zweiten Staffel von Prince Charming teil und verguckte sich dort tatsächlich ein bisschen in den schwulen Junggesellen Alexander Schäfer. Er war sogar der erste Kandidat, der mit dem begehrten Single-Mann knutschen durfte. Am Ende musste er jedoch noch vor dem Finale seine Koffer packen. Doch diese Niederlage scheint mittlerweile vergessen zu sein – ist Andrea womöglich sogar wieder verliebt?

Seit seinem "Prince Charming"-Rauswurf ist es recht still um den italienischen Friseur geworden. Mit ziemlich eindeutigen Clips ändert sich das nun aber schlagartig. In seiner Instagram-Story zeigt er sich kuschelnd mit einem Mann – hält auf einer Aufnahme sogar mit ihm Händchen und drückt ihm einen Kuss auf den Kopf. Es hat also wirklich den Anschein, als ob Amors Pfeil zugeschlagen und es Andrea so richtig erwischt hätte.

Wer hofft, dabei einen Blick auf seinen neuen Lover erhaschen zu können, der wird leider enttäuscht. Den mysteriösen Unbekannten gibt es vorerst nur von hinten zu sehen. Zudem hält sich Andrea mit weiteren Infos über seine mögliche neue Beziehung zurück. Woher und wie lange sich die beiden kennen, wann es gefunkt hat und viele weitere Details sind bislang topsecret.

Instagram / andrea.delcuor Andrea Delcuor, TV-Sternchen

Instagram / andrea.delcuor Andrea Delcuor

Instagram / andrea.delcuor Andrea Delcuor, Ex-"Prince Charming"-Kandidat

