Die Kandidaten für das Prince Charming-Halbfinale stehen fest! Nachdem in Folge sechs Alexander Schäfers Favorit Joachim freiwillig das Handtuch geschmissen hatte, versuchte der Krawattenverteiler in Folge sieben anscheinend eine neue Strategie, um seinen Traummann zu finden: So viele Kandidaten wie möglich knutschen! Deswegen landeten seine Lippen heute auf denen von vier Liebes-Anwärtern. Genau diese vier waren dann auch eine Runde weiter – die übrigen drei wurden nach Hause geschickt.

Somit hat die Liebessuche für folgende drei Jungs ein Ende: Michael Ladelle, Arne Szalay und Andrea Delcuor. Dabei hatte der italienische Friseur immerhin ein Einzeldate im Laufe der Show abstauben können, aber für die große Liebe sollte es nicht reichen. Andrea war sogar der Erste, der den Prinzen küssen durfte. Heute war er einer der wenigen, die nicht zum Zuge kamen. Dafür knutschte Alex mit Jacob Koslowsky, Lauritz Hofmann, Gino Bormann (32) und Vincent Lange. Zwei von ihnen werden es dann nächste Woche ins große Finale schaffen.

Bei den vier Knutsch-Sessions konnte einer nicht so ganz überzeugen: Tänzer Jacob. Er küsste Alex direkt nach Lauritz, weswegen er im direkten Vergleich etwas schlechter abschnitt. "Der Kuss mit Jacob hat sich heute gut angefühlt. Ich sage 'gut', weil er sich beim Date besser angefühlt hat. Kann auch sein, dass ich den Kuss nicht so intensiv empfand, weil Lauritz mir vorher gezeigt hat, wie das geht", zog Alex Bilanz.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

