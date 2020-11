Heiße Küsse bei Prince Charming – Alexander Schäfer kommt in Folge drei richtig in Fahrt. In der heutigen Episode nimmt Alexander die Jungs Florian Kunze-Forrest, David Lovric, Sascha Vaegs, Jan Maik Baumann und Andrea Delcuor mit auf ein besonderes Gruppen-Date: das Bullenreiten. Andrea konnte den Krawattenverteiler so überzeugen, dass er danach noch mit in seine Villa kommen durfte. Da ging es dann heiß her bei den beiden TV-Singles.

Die beiden starteten ganz langsam mit einem Gläschen Sekt, dann ging es eine Runde gemeinsam in den Pool. Als sie wieder aus dem Wasser kamen, ließen sie sich auf einer Liege nieder. Dann fingen sie an, sich gegenseitig zu massieren, als Alex mit Andreas Body-Betastung fertig war, kam es schließlich zum Kuss. "Der Alex ist so ein unglaublich guter Küsser. Ganz ehrlich, ich habe den ersten Kuss", freute sich der Italiener später im Interview.

Damit ist Alexander eine Folge später dran als sein Vorgänger Nicolas Puschmann (29). Der Ur-Prinz knutschte bereits in Folge zwei mit Dominic Smith beim Einzeldate. Doch das muss

nicht unbedingt ein Siegesvorzeichen sein – Dominic belegte am Ende nur den zweiten Platz.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

Anzeige

TVNOW Alex und Andre bei einem "Prince Charming"-Einzeldate

Anzeige

TVNOW Gruppen-Date bei "Prince Charming"

Anzeige

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Andrea

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de