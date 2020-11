Da hat sich Andrea Delcuor offenbar selbst nicht mehr wiedererkannt! Während in der Prince Charming-Villa zunächst Harmonie pur geherrscht hatte und sich die einen oder anderen vermeintlichen Konkurrenten sogar schon auf einen Kuschelkurs eingestimmt hatten, kam es in der vergangenen Folge zu einem ziemlich fiesen Zwischenfall. Lockenkopf Andrea lästerte über den Body von Konkurrent David Lovric und fand, dass dieser lieber auf mehr Salat bei der Ernährung setzen sollte. Diesen Diss würde Andrea am liebsten zurücknehmen und entschuldigt sich jetzt.

"Das, was ich zu David gesagt habe, das geht nicht. Das geht gar nicht, manchmal rede ich einfach viel zu schnell und denke viel zu langsam. Es tut mir wirklich leid, David", richtet der Friseur im Gespräch mit Promiflash das Wort direkt an sein Shaming-Opfer. Er habe sich schon direkt nach seiner Aussage schlecht gefühlt, sein Verhalten bereut und sich dafür geschämt. Auch eine Entschuldigung habe er an David gerichtet, das sei nur leider im TV nicht ausgestrahlt worden. "Es tut mir so leid, wenn ich diese Grenze überschritten habe. Bodyshaming ist nicht lustig. Akzeptiert euch, respektiert euch und macht nicht den gleichen Fehler wie ich", wünscht sich Andrea von den Fans.

Auch wenn Make-up-Liebhaber David die Entschuldigung längst angenommen hat, erinnert er sich noch immer mit flauem Gefühl im Magen an die Aktion zurück. "Dennoch ist es natürlich ein absolutes No-Go und ich hoffe, daraus lernen auch andere Menschen, dass Bodyshaming einfach nicht akzeptabel ist", meint er im Promiflash-Interview.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

Anzeige

Instagram / david_lovric "Prince Charming"-Kandidat David Lovric

Anzeige

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Andrea

Anzeige

TVNOW David Lovric, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de