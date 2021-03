Katherine Schwarzenegger (31) gibt einen neuen Einblick in ihr Leben als Mutter! Im vergangenen August haben die Autorin und ihr Mann Chris Pratt (41) ihr erstes gemeinsames Kind bekommen: ein Mädchen, das sie Lyla Maria getauft haben. Da sie ihr Familienglück weitgehend privat halten, bekommen Fans die Kleine kaum zu Gesicht. Doch jetzt veröffentlichte Katherine ein seltenes Foto mit ihrem Baby!

Via Instagram teilte die Tochter von Arnold Schwarzenegger (73) ein zauberhaftes Selfie von sich und ihrem Kind am Strand. Lyla entspannt dick eingepackt in einer Trage an der Brust ihrer Mutter – ihr Gesicht ist nicht zu sehen. Besonders süß: Sie trägt eine Bärenmütze! "Morgendliche Strandspaziergänge mit meiner kleinen Maus sind meine Lieblingsbeschäftigung", freut Katherine sich in der Bildunterschrift.

Wie auch auf diesem neuen Schnappschuss nicht zu übersehen ist: Katherine ist eine superglückliche Mama! Ihr Mann Chris schwärmte bereits auf Instagram von ihren Qualitäten: "Du hast so viel Licht in mein Leben gebracht. Ich bin so froh, dass ich mit dir und Lyla zu Hause sein kann. Du bist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau, Tochter, Schwester und Freundin. Die Welt ist viel heller mit dir darin."

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihrer Tochter Lyla

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt und ihre Tochter Lyla im Dezember 2020

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Wie findet ihr die Bärenmütze von Baby Lyla? Total schnuckelig! Ich finde die ein bisschen kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



