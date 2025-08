"So besonders": Chris Pratt schwärmt von seinem Baby Ford

Chris Pratt (46), bekannt aus Filmen wie "Guardians of the Galaxy", hat in der US-Show "Today" aufgeregt über sein jüngstes Familienmitglied, Sohn Ford, gesprochen. Der Schauspieler und seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (35) hatten den Kleinen im November vergangenen Jahres willkommen geheißen. Nun schwärmte Chris davon, wie zufrieden Ford sei. "Er ist das glücklichste Baby. Er hat diese riesigen, wunderschönen blauen Augen und ist so besonders", sagte Chris. Katherine gehe es ebenfalls gut, wie er weiter berichtete.

Während des Interviews zeigte sich Chris in bester Laune und scherzte sogar: "Jeder sagt, dass seine Kinder etwas Besonderes sind. Die meisten liegen falsch – ich nicht." Der Schauspieler bedankte sich zudem bei seiner Frau Katherine, die eine großartige Mutter sei. "Er hat eine wunderschöne Mama, einen sehr fürsorglichen und willensstarken Vater, und er ist jetzt eines meiner vier Kinder, und ich bin so gesegnet." Das Paar, das seit Juni 2019 verheiratet ist, hat drei gemeinsame Kinder: Lyla, Eloise und den kleinen Ford. Zudem ist Chris Vater eines Sohnes namens Jack aus seiner früheren Ehe mit Schauspielerin Anna Faris (48).

Katherine und Chris scheinen ein harmonisches Familienleben zu genießen. Katherine, die als Kinderbuchautorin arbeitet, schwärmt auf Social Media immer wieder von ihrem Mann und Vater ihres Nachwuchses. Auch Katherines Mutter, Maria Shriver (69), machte in einem Podcast kürzlich deutlich, wie froh sie über ihren Schwiegersohn sei. Sie beschrieb Chris als liebevollen und spirituellen Familienmenschen, der perfekt zur Familie Schwarzenegger passe.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Premiere von "The Electric State" in Hollywood

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger mit ihrem Sohn Ford, Januar 2025

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, 2024