Streng? So erziehen Chris Pratt und Katherine ihre Kinder

Chris Pratt (46) und Katherine Schwarzenegger (35) gewähren seltene Einblicke in ihren Familienalltag. In einem Interview mit der US-Show "Today" sprach der Schauspieler jetzt offen über die unterschiedlichen Herangehensweisen, die das Ehepaar bei der Erziehung seiner Kinder verfolgt. Während Chris sich als sensiblen Vater beschreibt, der aufgrund seiner eigenen Erfahrungen Strenge weitgehend vermeidet, übernimmt Katherine die Rolle der Regelhüterin. "Wir haben da eine wirklich gute Balance", erklärte der Star, der zusammen mit Katherine drei gemeinsame Kinder großzieht: den im November 2024 geborenen Ford sowie die Töchter Lyla und Eloise. Zudem ist Chris Vater von Jack aus seiner früheren Ehe mit Anna Faris (48).

Die gemeinsamen Kinder sind für Chris eine große Bereicherung, und auch Stiefsohn Jack hat einen festen Platz in der turbulenten Familie. Katherine erweise sich dabei nicht nur als liebevolle Mutter, sondern auch als engagierte und einfühlsame Stiefmutter, wie Chris im Podcast "Parenting & You with Dr. Shefali" verriet. Hier lobte er offen ihre Bemühungen, auch für Jack eine unterstützende Bezugsperson zu sein, und machte deutlich, wie wichtig ihre Haltung für die Familie ist. Katherine selbst hatte einst einen Stiefeltern-Coach engagiert, als die Beziehung zu Chris ernster wurde. Diese Vorbereitung scheint sich nun auszuzahlen, wie beide betonen.

Abseits der Erziehungsfragen genießt das Paar den manchmal chaotischen, aber erfüllten Alltag mit seinen Kindern. Chris beschreibt das Familienleben als "wunderbares Chaos" und betont, wie sehr er die gemeinsamen Momente schätzt. Besonders stolz zeigte er sich, als er in der "Today"-Show von seinem kleinen Sohn Ford schwärmte: "Er hat diese riesigen, wunderschönen blauen Augen und ist so besonders." Trotz gelegentlicher Unterschiede in der Erziehung teilt das Paar eine zentrale Philosophie: präsent zu sein. "Am Ende zählt für Kinder vor allem, dass ihre Eltern da sind", so Chris.

IMAGO / ABACAPRESS Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2019

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger mit ihrem Sohn Ford, Januar 2025

Getty Images Chris Pratt und sein Sohn Jack, 2018