Was für niedliche Worte zu ihrem Ehrentag! Katherine Schwarzenegger (31) und Chris Pratt (41) schweben zurzeit auf Wolke sieben. Erst vor wenigen Monaten konnten die beiden ihre erste gemeinsame Tochter auf der Welt willkommen heißen. Ganz offensichtlich kann vor allem der Schauspieler noch immer nicht fassen, wie gesegnet er doch mit seiner kleinen Familie ist: Zu Katherines Geburtstag machte Chris seiner Ehefrau eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram widmete der 41-Jährige der Tochter von Arnold Schwarzenegger (73) vor wenigen Tagen einen zuckersüßen Post. "Du hast so viel Licht in mein Leben gebracht. Ich bin so froh, dass ich mit dir und Lyla zu Hause sein kann. Du bist eine großartige Mutter, eine großartige Stiefmutter, eine großartige Ehefrau, Tochter, Schwester und Freundin. Die Welt ist viel heller mit dir darin", schrieb der "Guardians of the Galaxy"-Star ganz emotional.

Aber auch Katherine scheint sich ziemlich glücklich zu schätzen. Erst kürzlich hatte eine Quelle gegenüber People verraten, dass die Beauty vor allem dankbar für seinen Erfahrungsschatz als Vater ist. "Es ist beruhigend für Kat, dass er bereits Papa ist und deshalb weiß, wie es ist, ein Neugeborenes zu haben", erklärte der Insider.

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im August 2019

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger, Autorin

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

