Katherine Schwarzenegger holte sich einen Stiefeltern-Coach

Katherine Schwarzenegger (35) hat offenbart, dass sie sich direkt nach ihrer Verlobung mit Chris Pratt (46) im Jahr 2019 professionelle Unterstützung suchte, um sich auf ihre neue Rolle als Stiefmutter vorzubereiten. In einem Gespräch im Podcast "Parenting & You with Dr. Shefali" erklärte die Tochter von Arnold Schwarzenegger (77), dass sie einen Stiefeltern-Coach engagierte, um diese Herausforderung zu meistern. Chris brachte aus seiner Ehe mit Anna Faris (48) seinen Sohn Jack mit in die Beziehung, der zum Zeitpunkt der Verlobung sieben Jahre alt war. Katherine betonte im Podcast, wie hilfreich diese Unterstützung war, um ihre Position in der Patchwork-Familie zu verstehen.

Neben ihrem Engagement als Stiefmutter haben Katherine und Chris mittlerweile auch drei gemeinsame Kinder: die vierjährige Lyla, die zweijährige Eloise und den im November 2024 geborenen Ford. Trotz der Herausforderungen einer gemischten Familie sagte Katherine, dass sie sich "gesegnet" fühle, wie gut das Co-Parenting zwischen Anna, Chris und ihr funktioniere. Es habe viel Arbeit erfordert, aber alle seien bereit gewesen, ihren Beitrag zu leisten. Auch Chris, der einst scherzhaft das Stiefelternsein mit Motion-Capture-Acting verglich, lobte in einem früheren Interview mit E! Online, wie wichtig Katherines Rolle für die Familie sei.

Privat hat Katherine bereits in jungen Jahren gelernt, sich in einem Familiengefüge zurechtzufinden. Als älteste Tochter von Arnold und Journalistin Maria Shriver (69) wuchs sie zum Teil im Rampenlicht auf und erlebte dabei auch die Herausforderungen öffentlicher Aufmerksamkeit. Ihre Erfahrungen als Stiefmutter teilte sie schon häufiger öffentlich, um anderen Patchwork-Familien Mut zu machen. "Es geht nicht nur darum, was ich will", erklärte sie im Podcast. "Es geht immer um das Wohl des Kindes."

Getty Images Katherine Schwarzenegger im Januar 2014

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, Februar 2024

Getty Images Katherine und Arnold Schwarzenegger