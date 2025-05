Chris Pratt und Katherine feiern Eloises dritten Geburtstag

Chris Pratt (45) und Katherine Schwarzenegger (35) feiern einen kleinen Meilenstein: Ihr Töchterchen Eloise wird schon drei Jahre alt. Zu diesem Anlass haben Mama und Papa eine kleine Party organisiert. Wie die Autorin in ihrer Instagram-Story zeigt, gab es für das Geburtstagskind ein paar große Luftballons, ein plüschiges Kuchenstück im Einhorn-Look und ein buntes Tischset. Draußen war dann sogar eine Prinzessin zu Gast und gefeiert wurde mit einer Teeparty mit Babyborn-Puppen. Katherine widmete ihrer Tochter zudem noch einen rührenden Post und schrieb: "Alles Gute zum dritten Geburtstag an meine kleine Eloise! Dich aufwachsen zu sehen, ist eines meiner größten Privilegien. Ich liebe dich!" Von dem Guardians of the Galaxy-Star gab es auch einen liebevollen Geburtstagsgruß. "Mein Babygirl ist drei!", schrieb er stolz.

Eloise ist das mittlere von Chris und Katherines drei Kindern. Ihre große Schwester Lyla ist vier und der kleine Bruder Ford etwa ein halbes Jahr alt. Zudem hat der Schauspieler noch seinen Sohn Jack (12) aus der Ehe mit Anna Faris (48). Und auf seinen Nachwuchs könnte Chris kaum stolzer sein. Vor allem über Jacks Entwicklung freut sich der Hollywoodstar. Der Teenager kam zu früh auf die Welt und die Ärzte erklärten den Eltern, dass ihr Sohn eine Entwicklungsverzögerung haben werde. Gegenüber People erzählte Chris in einem Interview, dass er heute umso glücklicher sei, wie "erstaunlich" und "fortschrittlich für sein Alter" Jack sich entwickelt habe.

Ihr viertes Kind durften Chris und Katherine erst im November vergangenen Jahres begrüßen, als das Nesthäkchen Ford das Licht der Welt erblickte. Die Geburt verkündete das Ehepaar mit einem süßen Post. "Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Mama und Baby geht es gut und Fords Geschwister sind begeistert von seiner Ankunft. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar", hieß es in der Bildunterschrift. Zu Gesicht bekamen die Fans den Kleinen aber bisher nur ab und zu und das auch nur von hinten. Sowohl Chris als auch Katherine sind sehr darauf bedacht, ihre Kinder bestmöglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzeneggers Tochter Eloise auf ihrer Geburtstagsparty, Mai 2025

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt mit seinem ältesten Sohn Jack

