Wiedervereint: Chris Pratt und Anna Faris feiern gemeinsam

Chris Pratt (45) und Anna Faris (48) haben sich am Montag in Santa Monica zur Abschlussfeier ihres gemeinsamen Sohnes Jack versammelt. Der Zwölfjährige feierte seinen Übergang von der sechsten Klasse, und seine berühmten Eltern standen ihm dabei zur Seite. Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass die beiden öffentlich zusammen gesehen wurden. Begleitet wurden sie laut Berichten von TMZ von Chris' jetziger Ehefrau Katherine Schwarzenegger (35), mit der er drei Kinder hat. Zwischen den ehemaligen Partnern sowie Katherine schien an diesem Tag ein harmonisches Verhältnis zu herrschen – sogar Umarmungen wurden ausgetauscht.

Die Trennung von Chris und Anna wurde 2017 bekannt gegeben, nach neun Jahren Ehe. Die Scheidung wurde ein Jahr später offiziell. Seitdem sind beide neu verheiratet: Anna gab 2021 dem Kameramann Michael Barrett (55) das Jawort, während Chris bereits 2019 seine heutige Frau Katherine heiratete. Trotzdem stand der Sohn des ehemaligen Paares seit jeher im Mittelpunkt. Jack wurde 2012 neun Wochen zu früh geboren und hatte in den ersten Lebensjahren mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, was die Eltern immer wieder öffentlich thematisierten. Die Abschlussfeier zeigte jedoch, dass beide Elternteile bereit sind, für Jacks Wohl an einem Strang zu ziehen.

Chris und Anna lernten sich 2007 bei den Dreharbeiten zu "Take Me Home Tonight" kennen und verlobten sich im darauffolgenden Jahr. Trotz der freundlichen Stimmung bei der Feier stand Chris in letzter Zeit in der Kritik, da er bei seinen öffentlichen Würdigungen zum Muttertag wiederholt keine Worte an Anna richtete. Fans zeigten sich in den sozialen Medien enttäuscht über diese scheinbare Ungleichbehandlung. Während Chris seine jetzige Frau für ihre Mütterlichkeit lobte, empfanden viele es als mangelnde Wertschätzung für die Mutter seines ersten Kindes. Auch wenn solche Kommentare das Bild der Harmonie trüben, wirkt es doch so, als würden sich Anna und Chris ehrlich um ein gutes Familienklima bemühen.

Getty Images Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, 2024

