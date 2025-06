Zum Vatertag: Katherine feiert Vierfach-Papa Chris Pratt

Katherine Schwarzenegger (35) hat ihrem Ehemann Chris Pratt (45) zum Vatertag eine besondere Liebeserklärung gemacht. Am Sonntag, den 15. Juni, würdigte die Kinderbuchautorin ihren Mann auf Instagram zu seinem ersten Vatertag als Vierfach-Papa. Das Paar teilt drei gemeinsame Kinder: Lyla Maria, Eloise Christina und Ford Fitzgerald, der im November 2024 geboren wurde. Chris ist außerdem Vater von Jack, seinem Sohn aus der Ehe mit Anna Faris (48). Katherine, die auch ihrem eigenen Vater Arnold Schwarzenegger (77) gratulierte, schrieb: "Alles Gute zum Vatertag an diese beiden tollen Väter! Ich liebe euch beide."

Katherines Beitrag beginnt mit einem Foto vom roten Teppich, auf dem sie gemeinsam mit Ehemann Chris, Vater Arnold und weiteren Familienmitgliedern zu sehen ist. Es folgen ein nostalgisches Bild von Papa Arnold mit Katherine als Kleinkind sowie mehrere intime Einblicke ins Familienleben: Chris mit einem Baby auf dem Arm, Chris mit seinen beiden Töchtern und einem Pferd sowie die Familie beim gemeinsamen Malen am Küchentisch. Bereits im Mai hatte der Schauspieler seine Frau auf ähnliche Weise zum Muttertag geehrt. Damals veröffentlichte er eine Bilderreihe von ihr und schrieb: "Unsere Kinder haben mit dir den Jackpot geknackt – und ich auch. Wir lieben dich. Happy Mother’s Day, Chief!"

Katherine und Chris, die seit 2019 verheiratet sind, zeigen sich immer wieder als liebevolle Eltern. Das Paar begrüßte vor wenigen Monaten ihren jüngsten Sohn Ford Fitzgerald. Chris hatte in einem Interview in der Show "Jimmy Kimmel Live!" im Februar auch verraten, dass Ford ein äußerst entspanntes Baby sei. "Er ist ein wirklich entspanntes Baby. Er schläft. Ich schlafe die ganze Nacht durch, aber Mama stillt und steht deshalb alle paar Stunden auf", erzählte der "Guardians of the Galaxy"-Star lachend. Solche liebevollen Einblicke zeigen, wie stolz die beiden auf ihre Familie sind. Arnold, der stolze Großvater, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und ist häufig Teil der familiären Ereignisse.

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Arnold Schwarzenegger

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023

