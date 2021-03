Erwartet Georgina Fleur (30) etwa Nachwuchs? Spätestens seit ihrer Teilnahme in der Reality-TV-Show Sommerhaus der Stars ist klar: Das Leben der Beauty ist ein absolutes Auf und Ab – besonders in Sachen Liebe. So folgten nach zahlreichen Zoffs mit ihrem On-Off-Partner Kubilay Özdemir immer wieder Versöhnungen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die beiden wieder ein Paar sind. Jetzt überrascht Georgina mit der nächsten Neuigkeit: Sie soll schwanger sein!

Wie Bild durch einen Insider erfahren haben soll, befindet sich Georgina aktuell in anderen Umständen. Von ihrer Schwangerschaft habe die rothaarige Schönheit am Set des TV-Formats Promis unter Palmen in Thailand erfahren. "Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde", erklärte die Quelle. Anfangs habe das Team nur von einem gesundheitlich schwachen Zustand der 30-Jährigen gesprochen – inzwischen seien die Babynews aber offiziell.

Und gerade diese süßen Nachrichten sollen Georgina und ihren Kubi noch enger zusammengeschweißt haben. "Die Schwangerschaft hat etwas bei beiden bewirkt. Beide trinken keinen Alkohol mehr, freuen sich gemeinsam auf den Nachwuchs. Sie sind nicht mehr wiederzuerkennen", berichtete der Insider. Bisher haben sich die werdenden Eltern jedoch noch nicht persönlich zu der Meldung geäußert.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

ActionPress Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

