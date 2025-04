Statement zu "The 50": Sam Dylan sieht Yasin als Auslöser

Sam Dylan (34) wird Georgina Fleur (34) wohl niemals verzeihen. Die Realitystars zogen zuletzt mit einer Auseinandersetzung bei The 50 alle Aufmerksamkeit auf sich: Die Wahl-Dubaierin ist aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit während der Dreharbeiten auf den Das Sommerhaus der Stars-Gewinner losgegangen und sogar handgreiflich geworden. Mit einem Statement in seiner Instagram-Story möchte Sam nun seine Haltung klarstellen und ein für alle Mal mit dem Thema abschließen. Ausgangspunkt der Eskalation zwischen Sam und Georgina war ein Streit, als die zwei einst gute Freunde waren. Die Meinungsverschiedenheit entzweite sie – bei "The 50" kochte das Thema dann wieder hoch und Sam zufolge wollte vor allem Mitstreiter Yasin (33), dass sich die zwei wieder miteinander vertragen – und das brachte die Eskalation wohl ins Rollen. Yasin habe Sam angesprochen und gefragt, ob die zwei sich nicht wieder versöhnen wollen. "Ich hab das nicht gefühlt. Ich wollte mich da auch nicht vertragen, weil mir das irgendwie auch ein bisschen spanisch vorkam – und dann hat er sich umgedreht und das hat ihm, glaube ich, nicht so gepasst, er wollte irgendwie Action haben", erklärt Sam und schiebt der Temptation Island-Bekanntheit die Schuld zu. "Es hat ihm nicht gefallen, dass ich nicht noch mal mit ihr sprechen wollte, was auch immer er da vorhatte", erklärt er weiter und untermauert seine Story mit den Worten: "Dieser Yasin ist für mich das größte Gift, nicht nur im TV, sondern noch viel mehr für die Frauen."

Zudem sei sich Sam sicher, dass Georgina "nicht ganz bei Sinnen" gewesen sei. Er habe es an ihren Augen sehen können, die in der Ausstrahlung aber nicht zu sehen waren. Das mag seiner Meinung nach unter anderem am Alkohol liegen – der von der Produktion allerdings nur in Maßen zur Verfügung gestellt werde – und an Schmuggelware, die Sam in seiner Story als "TikTaks und Haribos" betitelt. Auch das stellt er mit Yasin in einen Zusammenhang. "Ich kann gar nicht sagen, wen von beiden ich schlimmer finde, weil er [Yasin] ist für mich der Auslöser", erklärt Sam weiter, ergänzt jedoch: "Ich will mich gar nicht als Unschuldslamm betiteln. Ich weiß, ich habe auch schon Dinge gemacht, ich weiß, dass ich polarisiere, aber", in diesem Zusammenhang, habe er nur positiv über Georgina gesprochen. Zudem behauptet Sam, dass er seitens Georgina Annäherungsversuche und Versuche, einander zu versöhnen, gespürt habe. Das sei auch in der Vergangenheit schon vorgekommen, aber Sam wolle das nicht. Er betont: "Ich möchte mich nie wieder mit dieser Frau vertragen. Ich möchte nie wieder was mit der zutun haben. Nicht nur deswegen."

Des Weiteren macht der einstige Prince Charming-Darsteller in seinem Statement deutlich, wie schlimm die Situation bei "The 50" für ihn gewesen sei, denn es sei "viel schlimmer" gewesen, als es im TV zu sehen war. Das seien seine "bislang schlimmsten Szenen im Fernsehen". "Die Produktion hat es auch noch leichter geschnitten. [...] Ihr habt es ja gesehen. Ich bin jemand, ich geh' rein, ich laufe da nicht weg. Ich stelle mich jeder Situation. Ich glaube, viele wären da heulend zusammengebrochen [...]", erklärt Sam und betont abschließend: "Für mich ist wichtig: Ich kann mich mit Worten wehren und ich werde niemals handgreiflich und das bin ich auch nicht da geworden."

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige