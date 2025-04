Transphobe Aussagen: Georgina Fleur attackiert Raffa Plastic

Reality-TV-Star Georgina Fleur (34) sorgt erneut für Schlagzeilen. Während der Ausstrahlung von The 50 wurde nun bekannt, dass sie während der Dreharbeiten vor einem halben Jahr ihren damals besten Freund, Sam Dylan (34), mit ihrer Handtasche attackierte. Die Konsequenzen folgten prompt: Georgina wurde sofort aus der Show ausgeschlossen. In ihrem Podcast "Double G’s", den Georgina gemeinsam mit der Transfrau und Germany's next Topmodel-Kandidatin Giuliana Farfalla (28) moderiert, äußerte sie sich nach der Ausstrahlung des Eklats weiter über die Ereignisse. Besonders geärgert hatten sie Aussagen der YouTuberin Raffa's Plastic Life, die ihre Beziehung zu Yasin Mohamed (33) als unecht bezeichnet hatte.

Doch Georginas Reaktion sorgte für Entsetzen: Während sie ihrem Ärger freien Lauf ließ, betonte sie das Wort "Frau" in Bezug auf die Transfrau extra, was Giuliana sofort zum Eingreifen brachte. "Dafür entschuldigst du dich sofort!", forderte ihre Co-Moderatorin. Georgina entschuldigte sich zwar, äußerte jedoch weitere fragwürdige Kommentare. Raffa reagierte auf Instagram mit einem Reel auf Georginas Aussagen und bekam viel Zuspruch in den Kommentaren, unter anderem von einigen ihrer "The 50"-Mitstreiter. "Nur weil ich eine schwerere Kindheit und vor allem Vergangenheit hatte und dafür stärker als du für mein Frau-Dasein kämpfen musste, bedeutet das nicht, dass ich weniger Frau bin als du", erklärte die Reality-TV-Darstellerin.

Georgina hatte sich während ihrer Zeit in der Show kurzzeitig an Yasin angenähert, einem erfahrenen Realitystar, der bereits in vielen Formaten durch seine Flirtereien aufgefallen ist. Nach einem Kuss bei einer Poolparty waren die beiden für kurze Zeit ein Thema unter den Kandidaten, doch die vermeintliche Romanze verlief im Sand. Yasin wurde bereits in der Vergangenheit vorgeworfen, solche Beziehungen für TV-Dramatik zu inszenieren. Georgina machte jedoch deutlich, dass sie nicht auf solche Anschuldigungen eingehen wolle. Ihre impulsive Persönlichkeit sorgte schon früher für Diskussionen, doch die aktuellen Vorwürfe werfen ein besonders umstrittenes Licht auf den Realitystar.

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Reality-TV-Star

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar