Sie sind eines der chaotischsten Paare der deutschen TV-Landschaft: Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir haben nicht nur zahlreiche Trennungen und Wiedervereinigungen hinter sich – sie ließen ihre Follower in der Regel auch immer lebhaft daran teilhaben. In letzter Zeit war es um die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer wieder etwas ruhiger geworden – bis jetzt! Sind die beiden etwa wieder ein Paar?

In seiner Instagram-Story postete Kubilay nun nämlich Bilder von einem Ausflug mit Georgina, auf denen die zwei sehr vertraut wirken. In der Red Sand Desert in Dubai rekeln sich die beiden mit einem kühlenden Erfrischungsgetränk im Wüstensand und posieren cool an ihrem Geländewagen. Ein Video zeigt, wie das TV-Couple auf einer hohen Düne sitzend den Blick über die Landschaft schweifen lässt. Kubilay trägt dabei eine rot-weiße Cap mit einer Rose darauf. Ob die Fans das als Zeichen werten dürfen?

In die Schlagzeilen war Georgina zuletzt mit ihrer gescheiterten Promis unter Palmen-Teilnahme geraten. Die kecke Rothaarige hatte dabei offenbar den Medizincheck nicht bestanden. Dabei war 30-Jährige sogar extra schon nach Thailand gereist, wo die Show gedreht wurde.

Instagram / kubilay_oezdemir TV-Couple Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir und Georgina Fleur 2021 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Dezember 2020 in Dubai

