Nach Gewaltvorwurf: "The 50" streicht Georgina Fleurs Gage

Bei The 50 musste Georgina Fleur (35) vorzeitig ihre Koffer packen. Die Reality-TV-Bekanntheit ging mit ihrer Handtasche bewaffnet auf Sam Dylan (34) los – dafür musste sie die Show verlassen. Nun folgen allerdings noch weitere Konsequenzen. "Nach dem Rauswurf haben die mir die gesamte Gage gestrichen. Das ist schon ein starkes Stück", klagt Georgina gegenüber Bild. Der Rotschopf stellt jedoch klar, die Gage für die Amazon-Show wäre ohnehin eher gering ausgefallen: "Ich darf nicht sagen, wie hoch sie genau ist, sonst riskiere ich eine Vertragsstrafe und muss auch noch draufzahlen."

Im "The 50"-Vertrag ist Gewalt wohl als Vertragsbruch gelistet – für Georgina hat ihr Ausraster damit jedoch wenig zu tun. "Ich habe Sam nicht geschlagen, sondern nur leicht mit der Tasche gestreift. Ich fand den Rauswurf komplett überzogen", betont sie. Dennoch pocht die Produktionsfirma von Amazon Prime nun auf ihr Recht. Ein Sprecher gibt zu dem Drama bekannt: "Georginas Verstoß gegen den Verhaltenskodex stellt einen Vertragsbruch dar. Ihre Gage wurde entsprechend angepasst."

Sam hat sich mittlerweile ebenfalls zu dem Vorfall mit Georgina gemeldet. "Ich bin immer noch völlig schockiert, was bei 'The 50' abgelaufen ist", erzählte er am Montag in seiner Instagram-Story. Zudem bedankte sich der einstige Dschungelcamp-Bewohner bei seinen Kolleginnen Christina Grass (36) und Cecilia Asoro (28) – die beiden seien die Einzigen gewesen, die ihm "diese Verrückte" vom Leib gehalten hätten.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Amazon MGM Studios Sam Dylan, "The 50"-Kandidat

