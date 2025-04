Georgina Fleur äußert sich erstmals zu "The 50"-Beef mit Sam

Die Realitystars Georgina Fleur (35) und Sam Dylan (34) waren viele Jahre befreundet. Doch davon ist heute nichts mehr übrig. Die beiden haben sich zerstritten, denn Sam soll laut Georgina ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht haben. In der Amazon-Show The 50 trafen beide wieder aufeinander und es eskalierte komplett: Georgina wurde Sam gegenüber handgreiflich. Im Promiflash-Interview äußert sie sich nun erstmals ausführlich zu den Vorfällen und macht deutlich, dass sie keinen Frieden mit Sam sucht. "Mir wurde das Recht genommen, selbst über meinen Körper und mein Leben zu entscheiden. Die Schwangerschaft – mein Moment, meine Geschichte – wurde mir entrissen", erklärt sie.

Georgina betont, dass ihr Verhalten bei "The 50" eine Folge von jahrelangen Provokationen durch Sam gewesen sei. Laut der Dschungelcamp-Gewinnerin habe er nicht nur ihre Schwangerschaft publik gemacht, sondern auch falsche Informationen über den Namen ihrer Tochter gestreut. Während Sam in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es sich bei allem um ein Missverständnis und ein Versehen handelt, unterstellt die 35-Jährige ihm Kalkül: "Das war kein Ausrutscher. Das war ein gezielter Eingriff in etwas, das nur mir gehört."

Eine Versöhnung mit ihrem einstigen Freund lehnt Georgina kategorisch ab. "Ich brauche keine Aussprache. Ich brauche keine Versöhnung", stellt sie klar und fügt hinzu: "Ich brauche Respekt und eine öffentliche Entschuldigung. Und zwar rückwirkend, laut und unmissverständlich." Sie habe lange genug zugesehen und geschwiegen. Doch nun wolle sie endlich ihre Wahrheit erzählen: "Ich äußere mich, weil ich es leid bin, dass jemand anderes meine Geschichte [...] erzählt."

ActionPress / Timm, Michael Sam Dylan, Realitystar

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Dschungelcamp-Gewinnerin

