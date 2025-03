Georgina Fleur fand ihren "The 50"-Rauswurf übertrieben

Aktuell flimmert die zweite Staffel von The 50 über die TV-Bildschirme. In einer der aktuellen Folgen verliert Georgina Fleur (34) allerdings die Kontrolle und wird gegenüber ihrem Mitstreiter Sam Dylan (34) handgreiflich. Die Produktion zieht direkt Konsequenzen: Der Realitystar muss die Show sofort verlassen. Einsicht zeigt der Rotschopf allerdings nicht. "Ich habe Sam nicht geschlagen, sondern nur leicht mit der Tasche gestreift. Ich fand den Rauswurf komplett überzogen", erklärt Georgina ihre Sicht der Dinge gegenüber Bild und ergänzt: "Das Ganze zwischen Sam und mir hat eine Vorgeschichte. Wir waren mal eng befreundet – aber dann hat er meine Schwangerschaft bei Instagram an die ganze Welt herausposaunt. Das war ein krasser Vertrauensmissbrauch. Und das Schlimmste, was man einer Frau antun kann. Das werde ich ihm nie verzeihen."

Dass Georgina aus der Show geflogen ist, wurde schon im Herbst letzten Jahres kurz nach dem Dreh öffentlich. "Prime Video toleriert keine Gewalt am Set von 'The 50'. Ein Verstoß führt zum Ausschluss aus der Show. Die Teilnehmenden werden mehrfach darauf hingewiesen", ließ der Sender Prime Video gegenüber Bild verlauten. Für Georgina war es bereits der zweite Anlauf in der Spielshow – sie war auch schon in der ersten Staffel dabei, flog allerdings in Folge zwei raus.

Auch Sam meldete sich kurz nach dem Bekanntwerden des Eklats zu Wort. "Erkenntnis der letzten Tage! Nur weil man jetzt Mutter ist, bedeutet das nicht, dass man plötzlich mit Alkohol umgehen kann", wetterte er auf Instagram und behauptete, dass die gemeinte Person womöglich weitere Substanzen eingeschleust habe: "So habe ich es auf jeden Fall in den Augen gesehen, und das wird wohl auch jeder andere sehen." Georginas Namen nannte er damals allerdings nicht.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Timm, Michael / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

