Kein böses Blut zwischen Rebel Wilson (41) und Jacob Busch (29)! Im Februar hatte die Schauspielerin ihren Followern ganz beiläufig verkündet: Die Beziehung mit dem Unternehmer ist vorbei und die Blondine geht wieder als Single durchs Leben. Doch auch nach der Trennung scheinen die ehemaligen Turteltauben noch einen guten Draht zueinander zu haben – zumindest gratulierte Jacob seiner Verflossenen jetzt liebevoll zum Geburtstag!

Am 2. März feierte Rebel ihren 41. Ehrentag. Aus diesem Anlass suchte auch Jacob ein gemeinsames Bild mit seiner Ex heraus und postete es in seiner Instagram-Story. Zu dem Schmuse-Schnappschuss, der offenbar während eines Urlaubs entstanden war, schrieb der Eiscreme-Hersteller ganz simpel: "Happy Birthday, Rebel!"

Doch was hat es mit den Glückwünschen auf sich – erhofft sich Jacob eine zweite Chance bei dem Pitch Perfect-Star? Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life versicherte, wollte der Hottie seiner Ex lediglich eine Freude machen: "Er hat an sie gedacht, sie bedeutet ihm noch viel. Sie teilen so viele glückliche Erinnerungen!"

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch und Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Februar 2021

Instagram / jacobpbusch Rebel Wilson und Jacob Busch

