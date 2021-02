Dieses Liebes-Aus haben die Fans von Rebel Wilson (40) nicht kommen sehen! Die Pitch Perfect-Darstellerin turtelte in den vergangenen Monaten ausgiebig mit ihrem Partner Jacob Busch (29), teilte gemeinsame Fotos und Clips – doch nun der Schock: Die Schauspielerin verkündete auf Social Media ganz unverblümt, wieder Single zu sein. Hintergründe zur Trennung von dem elf Jahre jüngeren Hottie nannte sie nicht. Einen konkreten Vorfall soll es aber nicht gegeben haben...

"Die Beziehung lief einfach aus", erklärte ein Insider jetzt im Gespräch mit E! News. Allerdings sei die Entfernung auf Dauer eine große Herausforderung für die Turteltauben gewesen. Rebel lebt in Los Angeles, Jacob ist in Palm Beach zu Hause. "Sie verbrachten Urlaube getrennt und es wurde schwierig, das Ganze am Laufen zu halten", betonte die anonyme Quelle weiter.

Böses Blut fließt angeblich nicht zwischen den beiden: "Sie hatten eine tolle Zeit zusammen und bleiben gute Freunde." Es sei gut möglich, dass sie auch zukünftig noch miteinander "abhängen", wenn sich eine Gelegenheit ergeben sollte. Rebel werde immer einen besonderen Platz in Jacobs Herzen haben. "Er hat sie vergöttert", verriet der Insider.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im November 2020

Getty Images Rebel Wilson auf der Monte Carlo Gala for Planetary Health

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Jacob Busch, Oktober 2020

