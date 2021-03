Germany's next Topmodel ohne Streit – das geht einfach nicht. Und genau diesem Motto bleiben auch die Teilnehmerinnen der 16. Staffel mal wieder treu. Nachdem Linda Braunberger schon in der vergangenen Folge über Kontrahentin Elisa Schattenberg (20) gelästert hatte, ist sie auch in Folge fünf Mittelpunkt des Dramas. Zwischen der hübschen Brünetten und Mitstreiterin Soulin Omar kommt es zum knallharten verbalen Schlagabtausch!

Ursprung des hitzigen Wortgefechts? Linda geht es am Abend vor dem großen Umstyling nicht so gut, weshalb sie früh schlafen will. Da macht sie die Rechnung allerdings ohne Soulin. "Ich hab drei Stunden lang versucht, einzuschlafen, aber die einzige Person, die ich die ganze Zeit gehört habe, war Soulin am Rumschreien", regt sich die Hobby-Reiterin auf. Als die beiden Models dann im Raucherbereich aufeinandertreffen, eskaliert die Situation. Zu hören ist nur noch lautes Geschrei.

"Sie geht mir einfach auf den Sack", macht Linda ihren Unmut deutlich. Als ihre Streitgegnerin den anderen Mädchen von der Situation erzählt, ruft sie: "Einfach mal das Maul halten, Soulin." Die gebürtige Syrerin ist nicht weniger wütend. "Mein Stresslevel ist wirklich ganz, ganz oben, wo ich ausraste und wo ich richtig laut werde und wenn eine Person bei mir dieses Level erreicht, dann heißt das nichts Gutes", macht sie deutlich.

