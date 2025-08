Belly findet Jermaine Diallo und Lindas Liebesdrama peinlich

Jermaine Diallo und Linda Braunberger (24) hatten einen öffentlichen Streit, der zunächst wie das Ende ihrer Beziehung wirkte. Aber bevor sich die Fans der beiden Reality-TV-Stars wirklich Sorgen machen mussten, gab es Entwarnung: Die vermeintliche Trennung endete in einer schnellen Versöhnung, und das Paar zeigt sich wieder glücklich vereint. Doch jetzt sorgt eine weitere Beteiligte für Aufsehen – Jermaines Ex-Partnerin Belly äußert sich in ihrer Instagram-Story zu dem Liebesdrama und findet deutliche Worte: "Echt, wie peinlich! Wie alt seid ihr? Zwölf? Also ich zweifle immer mehr an eurer allgemeinen mentalen Gesundheit." Die Germany Shore-Bekanntheit schießt weiter gegen das Paar: "Ich weiß ja, dass die famegeil sind, aber so? Das kann man ja null mehr ernst nehmen, schlimmer als Kim Virginia (30) und Nikola (29)."

Belly spekuliert öffentlich über die Hintergründe des Streits: "Die einzige mögliche Erklärung in meinem Kopf ist, das war fake und abgesprochen, weil Linda morgen eh zu The 50 geht. Oder sie hat sich so geschämt, dass ich recht hatte, und hat ihm nur verziehen, weil sie nicht will, dass ich recht habe." Belly vermutet eine Taktik hinter dem kurzen Zoff: "Die haben doch safe gesagt: 'Komm, lass' heute kurz streiten und so tun, als würden wir Schluss machen für einen Artikel und dann wieder einen Versöhnungsvlog drehen.'"

Nachdem Jermaine nach dem aufsehenerregenden Streit zu Linda gereist war, um sich zu entschuldigen, hatten die beiden öffentlich ihre Versöhnung gefeiert. Fans des Paares konnten ihre Liebesbekundungen in einem Video verfolgen. Linda und Jermaine betonen dort, wie wichtig sie einander seien. Der Streit wurde als Missverständnis dargestellt, das vor allem durch unüberlegte Handlungen und den Einfluss großer Emotionen aufgebauscht worden war.

TikTok / bellydahhh / Instagram / linda.voilet Collage: Belly, Jermaine Diallo und Linda Braunberger

Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Juli 2025

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, "Ex On The Beach"-Stars