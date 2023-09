"Mein Fels": Gisele Oppermann schwärmt von ihrem Wlady!

Gisele Oppermann (35) schwebt auf Wolke sieben! Seit der Trennung von ihrem Freund im vergangenen Jahr war es recht ruhig um das Liebesleben der TV-Bekanntheit geworden. Doch nun ist die ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidatin wieder verliebt – und zwar in den neun Jahre jüngeren Wlady. Wie glücklich der Realitystar ist, macht er jetzt deutlich: Im Promilfash-Interview schwärmt Gisele in den höchsten Tönen von ihrem Wlady!

"Ich schätze an Wlady sehr, dass er mein Fels in der Brandung ist und er die Geduld und Gelassenheit mitbringt, die man manchmal mit mir braucht", witzelt die 35-Jährige gegenüber Promilfash. Für Gisele ist ihre neue Beziehung wie "ein bunter Strauß". "Mal innig und verbunden, mal chaotisch und witzig. Es ist noch recht frisch, ich freue mich auf jeden neuen Tag", schwärmt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin außerdem.

Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben auf einem Fest, richtig gefunkt habe es aber anscheinend eine Woche später, als sie sich auf einer Feier wieder trafen. Doch wer hat eigentlich den ersten Schritt gemacht? "Ich würde sagen, er hat den ersten Schritt gemacht, da ich eigentlich nach meinen letzten Erfahrungen gar nicht auf der Suche war. Aber er hat es geschafft, meine Aufmerksamkeit zu erregen", so Gisele im Promilfash-Interview.

Gisele Oppermann mit ihrem Freund Wlady

Gisele Oppermann mit ihrem Freund Wlady

Gisele Oppermann mit ihrem Freund Wlady

