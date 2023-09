Verliebt? Gisele Oppermann hatte Affäre mit Eric Sindermann!

Hat sie Gefühle aufgebaut? Eric Sindermann (35) und Sanja Alena (31) gehen seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Wegen der öffentlichen Kritik hatte sich der ehemalige Handballer sogar schon an einen Lügendetektor angeschlossen. Das Ergebnis hatte viele Fans überrascht – denn er liebt die ehemalige Temptation Island-Verführerin wirklich. Durch das Öffnen ihrer Beziehung ist es ihm dennoch erlaubt, andere Frauen zu treffen. Eine davon war Gisele Oppermann (35) – und die scheint sich in Eric verliebt zu haben!

"Wir waren ja in einer Show in Frankreich und es war so, dass eigentlich alle mich nicht leiden konnten, außer sie", erklärt Eric im Promiflash-Interview im Rahmen der B:Real-Dreharbeiten. Man könne mit ihr sehr gute Gespräche führen. Nach einer Party seien sich die beiden dann auch etwas näher gekommen. "Nur weiß ich jetzt nicht, ob sie verliebt ist oder nicht, aber ich glaube, sie interpretiert ein bisschen zu viel rein. Aber sie ist eine tolle Frau", stellt der Realitystar klar. Als zweite Partnerin abseits der Kameras könne er sich jedoch nichts mit Gisele vorstellen. "Sie ist ja selbst vor der Kamera. Dementsprechend würde sich diese Frage nicht stellen", stellt er klar.

Auch Sanja nutzte bereits die Vorteile der offenen Beziehung aus – und die "B:Real"-Fans konnten es live mitverfolgen. Während einer Bootsfahrt über die Spree flirtete die Blondine mit Chris Broy (34) – ganz zum Leidwesen ihres Liebsten, der daraufhin wütend den Raum verließ. Prompt schnappte sich die 30-Jährige den Blondschopf und küsste ihn. "Ich habe den Chris tatsächlich aus Rache geküsst", verriet sie danach.

Sendehinweis: Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Wehnert, Matthias Eric Sindermann beim AEDT-Sommerfest im August 2023

RTLZWEI Gisele Oppermann bei "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen"

RTL II Sanja Alena und Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

