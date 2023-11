Nach wenigen Monaten: Gisele Oppermann ist wieder Single!

Gisele Oppermann (36) ist wieder auf dem Markt! Ende September machte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin öffentlich, dass sie in festen Händen ist. Ihrem Freund, dem 26-jährigen Wlady, war sie zufällig begegnet. Damals betonte sie, dass er ihr Fels in der Brandung sei und die Geduld und Gelassenheit mitbringe, die sie manchmal brauche. Doch jetzt ist es bei Wlady und Gisele schon wieder aus!

"Am Anfang war alles so schön und harmonisch, aber dann gab es immer häufiger Konflikte. Ich hatte unterschätzt, dass er vielleicht noch nicht die Reife hat, um mit den Gepflogenheiten des TV-Geschäfts umzugehen", erzählte die Kult-Heulsuse im Interview mit Bild. Denn Wlady habe vorher nichts mit der Reality-Welt zu tun gehabt. Zudem deutete Gisele finanzielle Probleme an: "Er hat monatelang bei mir gewohnt, aber keinen Cent für Miete, Wasser, Strom oder Gas bezahlt. Jetzt habe ich ihm seinen Koffer vor die Tür gestellt."

Sie hätten sich so heftig gestritten, dass auch mal Sachen durch die Gegen geflogen seien. "So konnte es einfach nicht weitergehen", erklärte Gisele. Vor wenigen Tagen soll sogar ein gemeinsamer Dreh für B:REAL – Echte Promis, echtes Leben abgesagt worden sein.

Anzeige

Promiflash Gisele Oppermann mit ihrem Freund Wlady

Anzeige

Promiflash Gisele Oppermann mit ihrem Freund Wlady

Anzeige

Promiflash Gisele Oppermann mit ihrem Freund Wlady

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de