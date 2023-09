Überraschende News: Gisele Oppermann ist wieder vergeben

Gisele Oppermann (35) schwebt wieder auf Wolke sieben! Im vergangenen Jahr war die TV-Bekanntheit bei Das große Promi-Büßen zu sehen. Dort verstand sie sich besonders gut mit Ennesto Monté (48), was ihrem Freund daheim wohl weniger gefiel – nur kurz nach der Ausstrahlung trennten sie sich. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben der einstigen GNTM-Kandidatin: Zuletzt soll sie eine Affäre mit dem Realitystar Eric Sindermann (35) gehabt haben. Doch nun ist Gisele wieder in festen Händen!

Das bestätigt die 35-Jährige in einem Interview mit Bild. "Ich hatte mit dem Thema Liebe für diesen Sommer eigentlich abgeschlossen. Doch dann kam es zu einer unerwarteten Begegnung", so Gisele. Auf einem Fest traf Gisele ihren zukünftigen Freund, den 26-jährigen Wlady, das erste Mal – eine Woche später sahen sie sich zufällig auf einer Party wieder: "Ich hatte den Typen schon fast wieder vergessen. Aber da stand er plötzlich vor mir. Wir fielen uns lachend in die Arme. Es war, als würden wir uns schon ewig kennen."

Der Altersunterschied von neun Jahren sei für die beiden kein Problem. "Das spielt gar keine Rolle in unserer Beziehung", so Gisele. Auch dass Gisele bereits einige Mal vor der Kamera stand, ist für Wlady nicht wichtig – er wusste noch nicht mal von Giseles TV-Karriere! "Er kannte mich zum Glück nicht aus dem Fernsehen. Wir haben uns dann zusammen Ausschnitte von mir bei YouTube angeschaut", verrät Gisele außerdem.

ProSieben/Nikola Milatovic Gisele Oppermann, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin

Getty Images Gisele Oppermann, Reality-TV-Star

RTLZWEI/Christoph Kassette Gisele Oppermann, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

