Für dieses Team hat es sich bei "Skate Fever" ausgetanzt!

Für wen endet die Reise bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen? Das neue Format ging in dieser Woche in die zweite Runde. Weil vor der Auftaktsendung bereits mehrere Kandidaten ausfielen, kamen alle Promis eine Runde weiter. Doch diesmal mussten die Stars endgültig zeigen, was in ihnen steckt – denn für ein Paar hieß es am Ende Abschied nehmen. Diese zwei sind in der kommenden Woche nicht mehr dabei!

In tollen Performances zeigten die Teilnehmer, dass sie in der vergangenen Woche enorme Fortschritte auf den Rollschuhen gemacht haben. Knapp wurde es trotzdem vor allem für zwei Paare: Gisele Oppermann (35) mit Thorsten Legat (53) und Walter Lehnertz (55) mit Janine Pink (35). Nach Punkten waren beide Teams gleichauf, doch die Experten-Jury bewertete Waldi und Janine etwas besser – damit mussten Gisele und Thorsten die Heimreise antreten!

Besonders begeistert hatte ein ehemaliger Love Island-Boy Fans und Juroren: Adriano Salvaggio! Der Beau musste auf seine Partnerin Klaudia Giez (26) verzichten, weil die krankheitsbedingt nicht trainieren konnte. Ganz alleine ertanzte er mi einer emotionalen Performance stolze 22 Punkte.

RTLZWEI Thorsten Legat und Gisele Oppermann bei "Skate Fever"

RTL II "Skate Fever"-Jury Avi Jakobs, Detlef D!Soost, Constance Hossfeld-Seedorf

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

