Frische Liebe: Kennt Gisele Oppermann schon Wladys Familie?

Das ging aber fix! Gisele Oppermann (35) schwebt nach ihrer Trennung wieder auf Wolke sieben. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin machte vor wenigen Tagen ihre neue Liebe publik. Der neun Jahre jüngere Wlady scheint ihr Herz gestohlen zu haben. Sie hatten sich diesen Sommer auf einer Party kennengelernt und seitdem sind sie wohl unzertrennlich. Hat Gisele denn auch schon Wladys Familie kennengelernt?

Das verrät sie nun gegenüber Promiflash! Sie und Wlady leben in derselben Stadt, weswegen ein Familientreffen einfach sei: "Wir verstehen uns prima, was in so kurzer Zeit auch nicht selbstverständlich ist. Es wurde mir aber auch leicht gemacht, da mich Wladys Familie mit offenen Armen empfangen hat." Sie stehen Giseles Liebesglück also nicht im Weg.

Daher können sie auch schon gemeinsame Pläne schmieden, oder? "Der nächste Schritt wäre jetzt vielleicht, dass wir dauerhaft zusammenziehen, aber wie gesagt, ist noch frisch", betont Gisele gegenüber Promiflash. Diesbezüglich lassen sie sich also noch etwas Zeit.

Promiflash Gisele Oppermann mit ihrem Freund Wlady

