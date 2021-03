Kaum ein Kostüm stellte die The Masked Singer-Fans jemals vor ein so großes Rätsel wie der Flamingo! Warum? Zuschauer und Rateteam sind sich auch nach drei Shows noch nicht einig, ob ein Mann oder eine Frau unter dem Federkleid steckt – die Stimme ist superschwierig zu identifizieren. Doch schaut man sich die ganzen Indizien des Flamingos mal genauer an, fällt auf: Sie passen ziemlich gut zu Motsi Mabuse (39)!

Der Flamingo spricht immer wieder von seinem "Traum vom Tanzen" und "Rhythmus im Blut" – wie jeder weiß, ist Motsi nicht ohne Grund Jurorin bei Let's Dance: Die südafrikanisch-deutsche Beauty blickt auf eine beachtliche Karriere als professionelle Tänzerin zurück! In einem Indizien-Clip erklärt der Paradiesvogel zudem: "Ich durfte auf den größten Bühnen der Welt performen. In meinen ersten 30 Jahren erreichte ich mehr, als ich je zu träumen gewagt habe." Auch diese Aussage würde passen, denn: Tatsächlich begann die heute 39-Jährige bereits in ihren frühen Kindheitsjahren zu tanzen – und nahm schon an Turnieren in den verschiedensten Ländern teil...

Zu guter Letzt sprechen auch die gekonnten Bewegungen des Flamingos auf der Bühne für eine Tänzerin – und den dramatischen Hüftschwung hat Motsi definitiv drauf! Außerdem würde noch dieses Detail mit ihrem Leben übereinstimmen: Der Flamingo spricht in einem Hinweisvideo von seiner "ersten großen Liebe", die in die Brüche gegangen sei. Die "Let's Dance"-Wertungsrichterin hat bereits eine gescheiterte Ehe hinter sich: Sie war von 2003 bis 2014 mit dem Tänzer Timo Kulczak (43) verheiratet.

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse 2019 in Köln

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Flamingo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de