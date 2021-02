Welcher Promi verbirgt sich bloß unter dem Flamingo-Kostüm? Das ist die Frage, die nicht nur die Zuschauer von The Masked Singer beschäftigt, sondern vor allem auch das Rateteam rund um Ruth Moschner (44), Rea Garvey (47) und ihren Gast-Ratefuchs Smudo (52). Selbst die zweite Folge der beliebten ProSieben-Show, die am vergangenen Montagabend über die Bildschirme flimmerte, gab ihnen keinen Aufschluss über die Identität des Sängers. Das Trio ist sich nicht einmal einig, ob der maskierte Star eine Frau oder ein Mann ist...

Noch in der Auftaktfolge der vierten Staffel der Rateshow waren Ruth und Rea überzeugt: Der Flamingo muss ein Mann sein – doch mittlerweile ruderte die TV-Moderatorin zurück. Denn nachdem der rosafarbene Vogel "Two Become One" von den Spice Girls zum Besten gegeben hatte, meinte die Blondine plötzlich: "Ich bin verwirrt. [...] Das waren so viele Emotionen, das kann nur eine Frau sein. Und ich meine beim Singen eine leise dänische Note herausgehört zu haben, deshalb vielleicht Brigitte Nielsen (57) oder Gitte Hænning." Ihr Kollege hielt allerdings an seinem Tipp fest und blieb dabei, dass das Federtier männlich ist. "Es könnte Giovanni Zarrella (42) oder auch Ross Antony (46) sein", warf der Musiker in den Raum.

Die Twitter-Gemeinde scheint Rea in seiner Vermutung beizupflichten: Die Mehrheit glaubt momentan, der Flamingo werde von Ross dargestellt. "Ja, der Flamingo klingt nach Ross Antony. In den Zwischentönen hört es sich sehr nach ihm an. Japp, er ist safe" oder "Ross ist es. Wer nach der Performance noch daran zweifelt, ist selbst schuld", schreiben beispielsweise zwei User.

Anzeige

© ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2021

Anzeige

© ProSieben/Willi Weber Der Flamingo bei "The Masked Singer" 2021

Anzeige

ActionPress Ross Antony, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de