Schocknachricht aus Frankreich! Olivier Dassault ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen! Der milliardenschwere Unternehmer stand nicht nur dem Rüstungskonzern seiner Familie vor, er hatte sich in Frankreich auch als Politiker einen Namen gemacht. Als Mitglied der Republikanischen Partei saß er sogar in der französischen Nationalversammlung. Nun wurde ihm ein schrecklicher Unfall zum Verhängnis. Olivier wurde gerade einmal 69 Jahre alt.

Wie die französische Zeitung Parisien berichtet, stürzte die private Maschine des Milliardärs am Sonntag kurz nach dem Start in der Nähe der Stadt Deauville ab. Wie es zu dem Unfall, der nicht nur Olivier, sondern auch seinem Piloten das Leben kostete, kommen konnte, ist bisher noch völlig unklar. Offenbar hatte Olivier das Wochenende in seinem Ferienhaus in Deauville verbracht und war nun wieder auf dem Weg nach Hause. Er hinterlässt seine Frau Natacha und drei Kinder.

Selbst der französische Präsident Emmanuel Macron (43) zollte dem Politiker auf Twitter bereits Tribut: "Sein ganzes Leben lang hat er nie aufgehört, unserem Land zu dienen und seine Vorzüge zu schätzen. Sein plötzlicher Tod ist ein schwerer Verlust. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Liebsten."

Anzeige

Getty Images Olivier Dassault und seine Frau Natacha in Paris, 2017

Anzeige

Getty Images Olivier Dassault mit seiner Frau Natacha und seiner Tochter Helena

Anzeige

Getty Images Der französische Präsident Emmanuel Macron

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de