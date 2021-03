Eines steht schon mal fest: Ob mit oder ohne ihr Perfect Match – Kathleen Glawe und Aaron Hundhausen verlassen Are You The One? mehr als befriedigt. Die beiden haben dem Boom-Boom-Room in der Kuppelshow die Unschuld geraubt und ihn seitdem regelmäßig für Beischlaf-Action aufgesucht. Und das Gestöhne und die kurzen Szenen, die die TV-Zuschauer zu sehen bekommen, lassen vermuten, dass es ziemlich heiß herging. Das konnte Kathi im Promiflash-Interview nur bestätigen.

"Ich bin schon eine wilde Hilde", gab die Mutter eines Sohnes gegenüber Promiflash zu. Und offenbar weiß Aaron sie bestens zu zähmen. "Wir beide hatten eine krasse Anziehungskraft zueinander. Wir beide sind sehr offen und spielen nicht groß umher. Wenn wir Lust auf Sex hatten, hatten wir diesen", schwärmte sie. Allerdings scheint der Zusammenschnitt der Szenen einen ganz falschen – beziehungsweise einseitigen – Eindruck ihrer Verbindung zu suggerieren.

Kathi betonte nämlich auch: "Neben dem heißen Body von Aaron haben mich seine liebevolle Art und sein großes Herz magisch angezogen und festgehalten." Sie hätten tolle Gespräche geführt, die im Fernsehen allerdings nur selten bis gar nicht zu sehen sind. "Wenn ich nur Sex haben wollte, hätte ich nicht bei dieser Show mitmachen müssen", stellte sie klar.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Aaron und Kathleen beim Date

Anzeige

TVNOW Aaron und Kathleen

Anzeige

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de