Stehen sich Prinz Harry (36) und Prinz William (38) etwa doch näher als gedacht? Seit Jahren wird gemunkelt, dass sich die beiden britischen Royals auseinandergelebt haben sollen. Dabei sollen auch ihre Frauen Herzogin Meghan (39) und Herzogin Kate (39) eine größere Rolle spielen. Im TV-Interview mit der Talkmasterin Oprah Winfrey (67) sorgte Harry nun aber für Klarheit: Er hat kein schlechtes Verhältnis zu seinem Bruder!

"Wie ich bereits sagte, ich liebe alles an William. [...] Ich liebe William bis ins kleinste Detail! [...] Er ist mein Bruder. Wir haben zusammen die Hölle durchgemacht. Wir haben diese gemeinsame Erfahrung, aber derzeit sind wir auf verschiedenen Wegen", erklärte Harry in der CBS-Aufzeichnung. Die beiden Männer stehen aktuell zwar nicht in engem Kontakt miteinander, sind aber trotzdem verbunden. Dennoch hofft der Rotschopf in den kommenden Wochen und Monaten auf ein besseres Verhältnis, wie in früheren Zeiten: "Die Zeit heilt hoffentlich alle Wunden."

Die angespannte Situation zwischen Harry und William hält nun schon über mehrere Jahre an. So sprach Harry bereits im Oktober 2019 davon, dass er und sein Bruder, der Herzog von Cambridge, sich weiter auseinanderleben würden. Der kürzlich vollzogene Megxit hatte William britischen Medienberichten zufolge sogar in eine kurze Schockstarre versetzt.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Jahr 2009

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im August 2017

Getty Images Prinz William, Herzog von Cambridge

