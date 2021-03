Niko Griesert (30) erlebt eine regelrechte Achterbahn der Gefühle! In der vergangenen Folge von Der Bachelor zerplatzte gleich für zwei Damen der Traum von der großen Liebe. Rosenkavalier Niko ließ neben Linda-Caroline Nobat (26) auch Michèle de Roos gehen, doch die Entscheidung gegen Letztere bereute er direkt zutiefst. In der Vorschau auf das Finale ist zu sehen, wie Niko zum Hörer greift und Michèle kontaktiert. Sprengt er damit das Bachelor-Finale? Promiflash verrät euch, was der verhängnisvolle Anruf für Folgen hat!

+++Achtung, Spoiler!+++

Niko sorgt mit seiner Kontaktaufnahme tatsächlich für eine Aktion, die es beim Bachelor so noch nie gegeben hat! Bereits am Ende der vergangenen Folge hadert der Junggeselle extrem damit, Michèle den Laufpass gegeben zu haben. "Ich vermisse sie jetzt schon", zeigt sich der 30-Jährige am Boden zerstört – und macht seine Entscheidung tatsächlich rückgängig! Bild zufolge soll er die Produktion gebeten haben, Michèle in die Show zurückzuholen – und dafür Stephie Stark (25) gehen zu lassen!

Genau das teilte Niko Michèle höchstpersönlich am Telefon mit: Er könne nicht aufhören, an sie zu denken. Bei so vielen Zugeständnissen war für Michèle offenbar klar: Sie kommt zurück zum Bachelor und gibt den Kampf um Niko nicht auf. Im Finale um die allerletzte Rose stehen also nun Michèle und Michelle Gwozdz! Hättet ihr gedacht, dass es so eine krasse Wendung gibt? Stimmt unten ab!

