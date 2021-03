Na, das dürfte doch Musik in den Ohren der Love Island-Girls sein! Vor drei Tagen sind Emilia Würsching, Livia Piotrowicz, Greta Engelfried, Bianca Balintffy und Nicole in der Flirt-Villa auf Teneriffa eingezogen. Aber so richtig ins Zeug haben sich die Boys ihrer Meinung nach noch nicht gelegt. Umso erfreuter waren die Single-Ladys nun, dass sie Frischfleisch bekommen: Gleich zwei Granaten werden frisches Testosteron in die Gruppe bringen.

Das erfuhren die Islander durch eine Videobotschaft, die bestimmt die ein oder andere erotische Fantasie bei Greta und Co. ausgelöst hat. Als Vorgeschmack bekommen sie stahlharte Bauchmuskeln und trainierte Bizeps zu sehen. "Ich komme nicht alleine, sondern im Sixpack-Doppelpack!", erklärte eine männliche Stimme aus dem Off. Der Vorspann verriet schon: Einer der Adonisse ist Amadu Couhl. Der ist wegen des spontanen Corona-Ausfalls von Katharina Neher nämlich nicht – wie ursprünglich geplant – beim Start-Cast dabei gewesen.

Eines steht jedenfalls fest: Egal, welche Prachtkerle die Frauen am Donnerstag serviert bekommen, die Vorfreude ist riesig. Greta sprang direkt auf und auch ihre Kolleginnen hatten ein vielsagendes Glitzern in den Augen. Klar, dass ihren Jungs jetzt der Arsch auf Grundeis ging. "Die sind richtig abgefuckt", fasste Livia die Stimmung der Männerrunde treffend zusammen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Amadu, "Love Island"-Kandidat 2021

Anzeige

RTL2 Die "Love Island"-Frauen 2021

Anzeige

RTL2 Livia Piotrowicz bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de