Corona-Ausfall auf Love Island! Wegen eines positiven Covid-Tests muss Kandidatin Katharina Neher erst mal noch aussetzen, obwohl sie für den Start-Cast vorgesehen war. Deswegen muss sie jetzt noch länger in der Quarantäne bleiben. Wenige Zeit später wurde darüber spekuliert, dass deswegen auch ein Junge aussetzen muss, was dann auch tatsächlich stimmte. Jetzt steht auch fest, welcher der fünf Jungs in den sauren Apfel beißen musste.

Gleich zu Beginn der Auftaktfolge fand nämlich die erste Paarungszeremonie unter der Leitung von Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) statt. Als Erstes zogen die vier Damen in die Teneriffa-Villa ein. Zur alljährlichen Fleischbeschau wurden Bianca Balintffy, Emilia Würsching, Greta Engelfried und Nicole in einer Reihe drapiert – dann kamen die Jungs nacheinander herein und durften sich ihre Traumfrau aussuchen. Doch von den anfänglichen fünf vorgestellten Jungs tauchen nur vier auf: Breno Alonso, Fynn Lukas Kunz, Dennis Prs und Adriano Monaco. Damit steht fest, dass Amadu Couhl, wie Kathi, erst zu einem späteren Zeitpunkt einziehen wird.

Ob die beiden dann als Granaten oder als Nachrücker-Startpaar dazustoßen werden, ist noch unklar. Die ersten vier Pärchen sind wie folgt: Breno und Bianca, Fynn und Greta, Nicole und Dennis sowie Adriano und Emilia. Doch wenn man eins von "Love Island" weiß, jede Liaison kann so schnell vorbei sein, wie sie begonnen hat.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Amadu, "Love Island"-Kandidat 2021

Amadu Couhl, "Love Island"- Kandidat 2021

Der "Love Island"-Startcast im Frühjahr 2021

