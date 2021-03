Evanthia Benetatou (28) erzählt, was es Neues zu ihrer Schwangerschaft zu berichten gibt. Erst vor wenigen Wochen verzückte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihre Fans mit diesen freudigen Nachrichten: Sie erwartet ihr erstes Kind von ihrem Verlobten Chris. Seitdem nimmt die Beauty ihre Fans mit auf ihre Reise als werdende Mama und gibt fast täglich Einblicke in ihren Alltag. So auch jetzt: Eva zeigt ihren runden Babybauch und verrät, in welcher Schwangerschaftswoche sie gerade ist.

Auf Instagram postete die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin von 2020 ein Foto von sich. Dabei trägt sie ein süßes, dunkelblaues Outfit, auf das weiße Blumen gestickt sind. Um ihren kugelrunden Bauch schön zur Geltung zu bringen, umschließt sie ihn von oben und unten mit ihren Händen. "Zwei Seelen, ein Körper. 25. SSW", schrieb die 28-Jährige zu der Aufnahme.

Dass das Baby in ihrem Bauch mittlerweile schon ziemlich gewachsen ist, machte sie erst kürzlich deutlich. Eva erklärte ihren Followern, wie die Schwangerschaft sie in ihrem täglichen Leben einschränkt. "Es fängt ja schon beim Schlafen an – umdrehen, rechts, links – man findet halt schwierig die richtige Position", schilderte die Influencerin.

Instagram / chris_b.___ Chris Broy und Eva Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2020

Evris Eva und Chris, Dezember 2020

