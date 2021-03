In welche Frau hat Niko Griesert (30) sich am Ende wirklich verliebt? Für den Bachelor waren die vergangenen Wochen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der IT-Projektingenieur erlebte mit den Kandidatinnen nicht nur abenteuerliche Reisen und traumhafte Dates – er kam einigen von ihnen auch ziemlich nahe und entwickelte sogar Gefühle für gleich mehrere Rosenanwärterinnen. Von den 22 Frauen stehen nun zwei im Finale: Stephie Stark (25) und Michelle Gwozdz. Doch welche von ihnen wird die letzte Rose ergattern? Achtung, Spoiler!

Spoiler! Wer noch nicht wissen möchte, für wen Niko sich entscheidet, sollte ab dieser Stelle definitiv nicht mehr weiterlesen!

Ein derartiges Finale gab es noch nie. Bereits im Teaser der vergangenen Folge wurde angedeutet, dass etwas Unerwartetes geschehen könnte. Und in der Tat: In der finalen Episode, die bereits auf TV NOW zu sehen ist, bereute Niko seine vorherige Entscheidung und traf sich heimlich mit der bereits ausgeschiedenen Michèle de Roos – er konnte die Brünette nicht vergessen. Bitter für Stephie: Nachdem Niko per Telefon Michéle erfolgreich angeboten hatte, wieder zur Show zurückzukehren, musste Stephie ihren Final-Platz für ihre Konkurrentin räumen. Es kämpften also nicht die Blondine und Mimi um die letzte Rose, sondern Mimi und Michèle.

Nach den jeweiligen Abschlussdates fand das Finale in einer von Kerzenlicht durchfluteten Lagerhalle statt. Nachdem Michèle in einer Limousine vorgefahren wurde und sich anschließend Nikos Zusammenfassung ihrer romantischen Reise anhören durfte, folgte der bittere Schock: Trotz der Rückholaktion entschied sich Niko nicht für sie. Seine Erklärung: "Im Endeffekt habe ich einfach tief in mein Herz gehört – dass ich mich in Mimi verliebt habe und dass es mir unheimlich leidtut." Die Enttäuschung stand der Beauty, die sich so für den Bachelor geöffnet hatte, ins Gesicht geschrieben. Vor allem Michèles Fans, die die Folge bei TV NOW schon gesehen haben, waren entsetzt vom wankelmütigen Bachelor und kritisierten seine Entscheidung in ersten Kommentaren in den Sozialen Medien scharf.

Mimi hingegen eroberte das Herz des Bachelors, der seine Entscheidung in einer romantischen Ansprache auch erklärte: "Mimi, du bist meine Traumfrau, mein Zuhause, meine Mimi. Du bist einfach zu lieben. Mimi, wenn du springst, dann springe ich auch. Du bist mein Lieblingsgedanke", schwärmte der Rosenkavalier und überreichte seiner Angebeteten die letzte Rose. Ob die beiden Turteltauben nach wie vor ein Paar sind, wird sich bei dem großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig (57) herausstellen.

