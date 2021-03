Vergangenes Jahr hat Deutschland zum ersten Mal mit einem Song am Junior ESC teilgenommen. Susan konnte die "Dein Song für Warschau"-Jury am meisten überzeugen und durfte daher mit Levent Geigers Song "Stronger With You" ins Rennen gehen. Da der Contest aufgrund der Gesundheitslage nicht live in Warschau stattfinden konnte, haben alle zwölf Künstler Videos ihrer Auftritte eingereicht. Der Sender KiKA hat die Show schließlich am 29. November übertragen. Auch 2021 wird ein Nachwuchstalent beim 19. Junior ESC für Deutschland antreten.

"Wir haben im vergangenen Corona-Jahr den beherzten Entschluss gefasst, trotz aller Widrigkeiten ein großes, sehr besonderes internationales Musik-Event für Kinder in Deutschland anzubieten", erklärt die KiKA-Programmchefin Dr. Astrid Plenk. Am 28. November wird der Kinderkanal den größten Jugend-Musikwettbewerb Europas gemeinsam mit dem NDR übertragen. Ausgetragen wird der ESC von dem Sender France Télévision. Die Programmchefin betont dabei auch: "Deutschland hat viele talentierte Kinder, die bei KiKA ihre Bühne finden – das ist eine schöne Botschaft."

2020 belegte Susan den zwölften Platz, die Französin Valentina gewann die Kinderausgabe des Eurovision Song Contests. Im Sommer werden in mehreren Castingshows junge Talente gesucht, die im November in Frankreich antreten wollen. Auch in diesem Jahr wird es "Dein Song für Frankreich" geben, bei dem die Zuschauer im Vorfeld der Show online für ihren Star und Lieblingssong abstimmen können.

Anzeige

Instagram / CEpQWHABfQL Susan Oseloff und Levent Geiger

Anzeige

Public Address / ActionPress Die Eurovision-Song-Contest-Party in Hamburg, 2013

Anzeige

KiKA / Stefan Daub Susan Oseloff, deutsche Teilnehmerin für den Junior Eurovision Song Contest 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de