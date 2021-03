Álvaro Soler (30) liebt den Überraschungseffekt bei The Voice Kids! Der deutsch-spanische Sänger sitzt in der diesjährigen Jury der beliebten Gesangsshow. Neben den Künstlern Stefanie Kloß (36), Wincent Weiss (28), Smudo (53) und Michi Beck (53) buhlt er seit Ende Februar um die jungen Talente. Bevor die fünf Profis die Kandidaten zu sehen bekommen, hören sie jedoch erst mal nur deren Stimmen. Deswegen gerate Álvaro meist in großes Staunen, wenn er buzzert und sieht, wer tatsächlich singt – verriet er nun gegenüber Promiflash.

So entwickle man eine gewisse Vorstellung von dem Kind, wenn man vorerst nur den Gesang hört. "Man ist auf dem Stuhl und macht sich selbst Kopfkino: wahrscheinlich ein Junge, zehn Jahre alt. Dann dreht man sich um und es ist ein Mädchen, wo du dir denkst 'Was ist los?' Das ist geil", plauderte Álvaro begeistert im Promiflash-Interview aus. Das gebe es bei Erwachsenen eher nicht. "Da entwickelt sich die Stimme noch voll", erklärte der 30-Jährige daraufhin.

Genau das finde er "supergeil" an der Ausgabe mit den Jungspunden. Dass Álvaro offenbar total auf Überraschungen steht, verdeutlichte er in der vergangenen Folge von "The Voice Kids". Um eines der jungen Talente von seinem Team zu überzeugen, setzte er sich kurzerhand eine Perücke auf und gab Stefanies Hit "Symphonie" auf Spanisch zum Besten. Damit wollte er anscheinend demonstrieren, dass er ein mindestens ebenso guter Coach wie sie ist. Denn in letzter Zeit entschieden sich die Kinder oft für die Silbermond-Frontfrau.

Anzeige

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler, Sänger

Anzeige

Instagram / wincentweiss Álvaro Soler und Wincent Weiss bei "The Voice Kids" 2021

Anzeige

SAT.1/Claudius Pflug Stefanie Kloß bei "The Voice Kids"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de