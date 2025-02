Neuer "The Voice Kids"-Juror war Castingshow-Skeptiker

Clueso (44), mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner, feiert dieses Jahr sein Debüt als Coach bei der 13. Staffel von The Voice Kids. Der Musiker, der vor allem für Hits wie "Chicago" und "Gewinner" bekannt ist, ist erstmals in einer Castingshow zu sehen. Neben ihm werden Popsänger Wincent Weiss (32), Chart-Stürmerin Ayliva (26) und Stefanie Kloß (40) von Silbermond auf den roten Stühlen Platz nehmen. Clueso gestand gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er anfangs unsicher gewesen sei: "Ich habe mich gefragt, was ich hier eigentlich mache", verriet er – doch letztlich habe es ihm "Riesenspaß" gemacht.

Clueso hat sich lange von klassischen Castingshows ferngehalten, da er diese oft kritisch betrachtet hat. Insbesondere die Darstellung der Teilnehmenden hatte ihn in einigen Formaten abgeschreckt: "Es gab viele Shows, bei denen es ein bisschen darum geht, Leute vorzuführen. Was bei 'The Voice Kids' aber nie der Fall war", erklärte er. Inzwischen sieht sich der Musiker, dessen Karriere vor über 20 Jahren begann, in der Position, jungen Talenten nicht nur Tipps zu geben, sondern sie auch mit seiner Erfahrung zu unterstützen. Laut eigener Aussage schätzt er sich als "Zehnkämpfer" ein – in vielen Bereichen gut, aber nur selten perfekt. Dennoch hofft er, neue Talente bestmöglich zu fördern und ihnen einen Start in die Musikwelt zu ermöglichen.

Clueso ist kein Unbekannter im deutschen Musikgeschäft. Schon seit über zwei Jahrzehnten begeistert der in Erfurt aufgewachsene Musiker seine Fans mit authentischen Songs, die vom Leben erzählen. Mit Castingshows hatte er bislang wenig Berührungspunkte, war jedoch bereits zweimal Teil des Vox-Formats Sing meinen Song. Privat hat er den Ruf, die Dinge entspannt anzugehen und sich Zeit für sein Umfeld zu nehmen. Auch in seiner neuen Rolle als Coach bleibt er sich treu und kombiniert seine gelassene Art mit ambitionierter Förderung der jungen Stimmen.

Collage: Nicole Kubelka / Future Image, Getty Images Collage: Wincent Weiss und Ayliva

RTL Stefanie Kloß und Clueso bei "Sing meinen Song"

