Quoten-Flop: "The Voice Kids" verliert rasant an Zuschauern

Bei The Voice Kids scheinen die goldenen Zeiten vorbei zu sein. Die Musikshow, die vor allem durch emotionale Auftritte junger Talente begeistert, sackte am Freitagabend gleich doppelt auf neue Quoten-Tiefststände ab. Insgesamt schalteten nur noch 950.000 Zuschauer ein – so wenige wie nie zuvor. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung einen Marktanteil von lediglich 5,5 Prozent. Laut DWDL.de dürften die Gründe für den Quotenrückgang unter anderem die starke Konkurrenz sein: Der Disney Channel konnte mit "Die Eiskönigin" und dem anschließenden Kurzfilm "Party-Fieber" bei den jüngeren Zuschauern punkten und schnitt mit Marktanteilen von bis zu 7,6 Prozent überdurchschnittlich gut ab.

Doch nicht nur "Die Eiskönigin" machte "The Voice Kids" das Leben schwer. Auch ProSieben und RTLzwei schnitten besser ab. So lockte der Marvel-Hit "The First Avenger: Civil War" auf ProSieben fast 10 Prozent der jungen Zuschauer vor die Bildschirme, während "The Fast and the Furious" bei RTLzwei immerhin noch 5,0 Prozent verbuchen konnte. Für zusätzliche Enttäuschung bei Sat.1 sorgte, dass die Quoten im Anschluss an die Hauptsendung weiter fielen: Die Wiederholung von "Geh aufs Ganze!" hielt nur noch 320.000 Zuschauer im TV und kam in der Zielgruppe auf magere 3,2 Prozent. Auch in der Daytime blieb die Performance des Senders unter den Erwartungen.

"The Voice Kids", das schon in fünfzehn Staffeln jungen Talenten eine Bühne bot, verbindet seit jeher emotional aufgeladene Auftritte mit der Suche nach dem nächsten Gesangsstar. Doch das Konzept scheint im Vergleich zu früher an Zugkraft zu verlieren. Trotz der oft herzerwärmenden Momente und hochkarätiger Coaches gelingt es kaum noch, die Zuschauerzahlen stabil zu halten. Ob eine Weiterentwicklung des Formats oder neue Programmakzente das Blatt wenden können, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass der Wettbewerb in der TV-Landschaft zunehmend härter wird.

"The Voice Kids"-Juroren 2025

Ayliva und eine Kandidatin von "The Voice Kids", 2025

