"The Voice Kids"-Star Karen Silva mit 17 Jahren verstorben

Über Jahre hinweg begeisterte Karen Silva ihre Zuhörer mit ihrem Gesangstalent – nun ist die ehemalige The Voice Kids-Brasil-Teilnehmerin im Alter von nur 17 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht. Demnach hatte Karen nach einem schweren Schlaganfall im Krankenhaus São João Batista in Volta Redonda gelegen, wo sie schließlich ihren Verletzungen erlag. "Mit tiefer Trauer verkünden wir den Tod der jungen Sängerin Karen Silva im Alter von 17 Jahren nach tagelangem Krankenhausaufenthalt im São João Batista Krankenhaus in Volta Redonda infolge eines hämorrhagischen Schlaganfalls", lautet das Statement.

Karens Eltern Manoella und Fernando sowie Freunde, Familie und zahlreiche Fans bekundeten ihre tiefe Trauer – ebenso viele Menschen, die ihren musikalischen Werdegang seit ihrem Durchbruch im Fernsehen verfolgt hatten. "Karen war mehr als eine aufstrebende Künstlerin. [...] Ihre Musik, ihre Botschaft und ihre Freude hinterlassen tiefe Spuren bei allen, die sie getroffen haben und ihre Reise verfolgt haben", wird die 17-Jährige im weiteren Verlauf des Statements geehrt. Karen sei ein "Symbol der Ermächtigung", vor allem für Mädchen, die in ihr "Inspiration und Kraft zum Träumen" finden konnten.

Bekannt wurde Karen Silva 2020, als sie als Zwölfjährige bei der brasilianischen Version von "The Voice Kids" antrat und es dort bis ins Halbfinale schaffte. Damals begeisterte sie das Publikum mit ihrem Charisma, ihrer starken Bühnenpräsenz und nicht zuletzt ihrer herausragenden Stimme – Eigenschaften, die sie wohl bis zuletzt auszeichneten. In Interviews betonte Karen laut Us Weekly immer wieder, wie wichtig ihr die Unterstützung ihrer Familie sei, insbesondere die enge Verbindung zu ihrer Mutter, mit der sie oft gemeinsam sang. Ihr früher Tod hinterlässt nun eine große Lücke in der brasilianischen Musikwelt.

Instagram / eukarensilvaoficial Karen Silva, Juli 2024

Instagram / eukarensilvaoficial Karen Silva, Oktober 2024

